Sebastián Dávalos reaparece a 10 años del caso Caval y asegura que no “tiene claro” si la expresidenta Bachelet será candidata nuevamente

El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, protagonista directo del caso Caval,Sebastián Dávalos, que golpeó directamente al segundo mandato de la socialista, reapareció al cumplirse 10 años del escándalo que lo vio involucrado en casos de corrupción y tráfico de influencias.

En conservación con El Mercurio, además, el politólogo analizó la situación actual del oficialismo y las posibilidades de que su madre sea nuevamente candidata presidencial.

“Yo no sé qué está pensando la presidenta, no lo tengo claro. Es una decisión de ella y no la voy a estar molestando o preguntándole qué va a hacer”, aseguró.

Además, emplazó al oficialismo, indicando que sin importar quién será el candidato del progresismo, “se necesita hacer algo más profundo. Se necesita pensar en un proyecto de país, de cómo la coalición quiere a Chile en 10 años”.

“Ella (Bachelet) ha dicho muchas veces que hay que potenciar nuevos liderazgos y que hay que renovar la política, y yo estoy de acuerdo con eso”, agregó.

Siguiendo esta línea, Dávalos afirmó que la exmandataria nunca le ha consultado sobre sus decisiones políticas: “Ella mejor que nadie, conoce el ejercicio del poder, así que no necesita la opinión de gente menos versada que ella sobre el tema. No tiene por qué consultar. La Presidenta ha sido feminista toda su vida, por qué tiene que consultarle a alguien”.