A los 39 años murió Michelle Trachtenberg, actriz de “Gossip Girl” y “Buffy, la cazavampiros”

La actriz Michelle Trachtenberg, reconocida por sus papeles en series como Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros, falleció este miércoles a los 39 años.

Nacida en Nueva York en 1985, Michelle inició su carrera actoral a temprana edad, participando en series como “Las aventuras de Pete y Pete” y protagonizando la película “Harriet, la espía” en 1996.

Posteriormente, interpretó a Dawn Summers en Buffy, la cazavampiros y a Georgina Sparks en Gossip Girl, papel que retomó brevemente en la versión renovada de la serie en 2022. Su trayectoria también incluye películas como Soñando, soñando… triunfé patinando y Eurotrip.

Según informaron medios como New York Post, la actriz fue encontrada sin vida en su apartamento ubicado en Central Park South, Nueva York. Sin embargo, las autoridades no consideran su fallecimiento como sospechoso.

Aunque la causa exacta de su muerte no ha sido confirmada, se sabe que recientemente se sometió a un trasplante de hígado.

Además, en los últimos meses, Trachtenberg había generado preocupación entre sus seguidores debido a su apariencia física en redes sociales. A pesar de las especulaciones, la actriz aseguró en enero de 2024 que se encontraba “feliz y saludable” y negó haberse sometido a cirugías estéticas.