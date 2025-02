“Estas jugando con la tercera guerra mundial”: Donald Trump y Volodímir Zelenski tienen fuerte discución en medio de su reunión en la Casa Blanca

La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Ucrania, Volodímir Zelenski de este viernes se esperaba como una de las más importantes desde que el republicano volvió al poder, debido a que ahí discutirían un acuerdo entre ambos países para que la nación europea le conceda parte de sus minerales a EE.UU. para compensar los aportes armamentísticos entregados durante la guerra.

Sin embargo, el encuentro entre ambos mandatarios estuvo cargada por constantes enfrentamientos entre ambos y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien llegó a catalogar de “irrespetuoso” al jefe de Estado ucraniano, luego de que este refutara a Trump.

Es así que en una serie de ocasiones, los presentes se mostraron muy incómodos y elevaron el todo de su conversación, evidenciando la molestia por las opiniones de sus pares.

Las tensas conversaciones entre Trump y Zelenski

Uno de los momentos más álgidos de la reunión fue cuando el vicepresidente norteamericano estaba valorando las acciones de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, especialmente al negociar con Rusia una posible salida del conflicto.

Ante esto, Zelenski lo refutó, asegurando que Vladimir Putin había incumplido constantemente acuerdos de alto al fuego, “entonces, ¿de qué tipo de diplomacia estás hablando, JD?”.

Frente a esto, el estadounidense le dijo: “Señor presidente, con respeto, creo que es irrespetuoso de parte de usted venir a la Oficina Oval y tratar de litigar frente a los medios de comunicación“ y que le debería agradecer al presidente Trump por otorgarle esta reunión.

Al intentar responder, el representante de Urania le comenzó a decir a Vance que no sabe lo que estar en la guerra y los problemas que ha debido enfrentar su país, pero Trump lo interrumpió y le expresó: “No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de arreglar el problema. No estás en posición de dictar lo que vamos a sentir, recuérdalo. Te has permitido estar en una posición muy mala“.

Ante esto, Zelinski intentó rebatirlo, y le reiteró que estaba en una posición de influencia, pero el republicano no le permitió continuar.

“Están jugando con la vida de millones de personas, están jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que están haciendo es una gran falta de respeto hacia este país“, insistió Trump, alzando la voz. Tras esto, nuevamente interrumpió la conversación JD Vance y rebajaron los ánimos por un momento.

Los dardos de Trump

La situación no quedó allí y por largos pasajes de la conferencia los mandatarios se enfrascaron en discusiones, principalmente por cómo poner término a la guerra.

“El problema es que te he dado poder para que seas un tipo duro, y no creo que serías un tipo duro sin Estados Unidos. Y su gente es muy valiente. Pero o llegan a un acuerdo o nos vamos, y si nos vamos, lucharán para salir adelante”, lanzó Trump, asegurando que “no tienes las cartas, pero una vez que firmamos ese acuerdo, estás en una posición mucho mejor”.

Por su parte, Zelinski insistió en que no negociará territorio ucraniano con Putin para terminar con la guerra. “Usted ha dicho que ya basta de guerras. Creo que es muy importante decir estas palabras a Putin desde el principio, porque es un asesino y un terrorista. Espero que juntos podamos detenerlo, pero para nosotros es muy importante salvar nuestro país, nuestros valores, nuestra libertad y democracia, y por supuesto, no hacer concesiones con el asesino sobre nuestros territorios”, recalcó.

Así, por largo rato ambos se enfrentaron, terminando abruptamente la reunión. El presidente de Ucrania ya abandonó la Casa Blanca, cancelaron la conferencia de prensa que iban a realizar ambos y no firmaron ningún acuerdo, tensionando aún más la situación.