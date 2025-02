“Falta muy poco”: ministra Tohá se refiere a plazo para definir si será candidata presidencial o no

Marzo es el plazo que se puso la ministra de Interior, Carolina Tohá, para definir si irá a la carrera presidencial.

Su definición, que es apoyada por el Partido de la Democracia (PPD) tiene en alerta al mundo político debido a que podría competir con la expresidenta Michelle Bachelet si es que decide sumarse también a una nueva candidatura.

Como expresó Tohá: “Según algunos, yo renuncié ayer y pasaron no sé cuántas cosas. Mira, la verdad, hemos dicho hartas veces que estas definiciones se van a tomar en el mes de marzo. Falta poquito, así que apenas estén tomadas, todo el mundo lo va a saber”.

Y llamó a no crear rumores: “Ayer, como fui a Bolivia, cuando llegué prendí el teléfono y estaba lleno de mensajes con todo tipo de orientaciones. Así que no, no se ha tomado ninguna decisión, se va a tomar en marzo y falta muy poco”.

Además explicó que “hay muchas tareas importantes que tenemos en tramitación, cosas que queremos sacar en el Parlamento, por ejemplo, el proyecto de acceso a Salacuna, el sistema de inteligencia del Estado, el tema de cambio de financiamiento de la educación superior, pero hay compromisos que tienen que ver con ejecutar y poner a funcionar proyectos que ya se aprobaron. Hay dos en particular que quiero mencionar que son gigantescos: la Reforma Previsional y el Ministerio de Seguridad”, concluyó.