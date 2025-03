Diputada Karol Cariola se defiende de acusaciones por Sierra Bellas: “He actuado en todo momento apegada a las leyes”

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC) se refirió al allanamiento de su domicilio luego de verse involucrada en la investigación por el posible tráfico de influencias en el caso Sierra Bella, donde su compañera de partido, y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también es perseguida por la compra de la clínica.

En este sentido, una serie de chats entre ambas, las involucraría en una “orquestación” para que la Municipalidad de Santiago se hiciera con el centro médico y que llevó a que funcionarios de la Policía de Investigaciones sustrajeran su celular y computador de su casa en Providencia, esto, durante el mismo día en que la parlamentaria dio a luz de su primer hijo.

Frente a esto, y a través de un comunicado, la parlamentaria señaló que “habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”.

De igual manera, Cariola indicó que debido a las condiciones en que se encuentra, “desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando” y aclaró que “debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”, no sabe las razones del allanamiento.

“Como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”, expresó.