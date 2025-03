“EE.UU no será woke” y “puse fin a la ridícula “estafa verde”: Las frases que marcaron el polémico discurso de Donald Trump ante el congreso

“Estados Unidos ha vuelto”, así comenzó su discurso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente al Congreso, en una visita que no estuvo exenta de polémicas, tanto durante su elocución, como en sus palabras.

Y es que en su pronunciamiento ante el legislativo norteamericano, el republicano realizó un repaso de sus acciones en el mes y unas semanas de su segunda administración y recalcó una serie de puntos ideológicos que pretenderá implementar en su mandato.

“Estados Unidos ha recuperado su impulso. Ha recuperado su espíritu. Ha recuperado su orgullo. Ha recuperado su confianza. Y el sueño americano está cobrando impulso, más grande y mejor que nunca. El sueño americano es imparable y nuestro país está al borde de una recuperación como el mundo nunca ha presenciado y tal vez nunca vuelva a presenciar. Nunca ha habido nada parecido”, aseguró.

Es así que el magnate resaltó sus acciones negacionistas frente al cambio climático: “Puse fin a la ridícula “estafa verde”. Me retiré del injusto acuerdo climático de París, que nos estaba costando billones de dólares que otros países no estaban pagando. Me retiré de la corrupta Organización Mundial de la Salud. Y también me retiré del antiamericano Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pusimos fin a todas las restricciones ambientales de Biden que estaban haciendo que nuestro país fuera mucho menos seguro y totalmente inasequible. Y, lo que es más importante, pusimos fin al mandato descabellado de los vehículos eléctricos de la última administración, salvando a nuestros trabajadores y empresas automotrices de la destrucción económica”.

Sumado a ello, insistió en llamar el Golfo de México como el golfo de América, sus intenciones de conquistar Groenlandia y el Canal de Panamá.

“Hemos acabado con la tiranía de las llamadas políticas de diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno federal. Y, de hecho, en el sector privado y en nuestras fuerzas armadas. Y nuestro país ya no será “woke”“, lanzó. “Hemos eliminado el veneno de la teoría crítica de la raza de nuestras escuelas públicas y firmé una orden que convierte en política oficial del gobierno de los Estados Unidos la existencia de solo dos géneros: masculino y femenino. También firmé una orden ejecutiva para prohibir que los hombres participen en deportes femeninos“, agregó.

Donald Trump y la guerra en Ucrania

Por otro lado, el mandatario estadounidense también se refirió a los conflictos internacionales, como la guerra entre Hamás e Israel, señalando que “ahora vamos a construir sobre esa base para crear un futuro más pacífico y próspero para toda la región”.

Así también habló cobre la guerra en Ucrania: “estoy trabajando incansablemente para poner fin al salvaje conflicto. Millones de ucranianos y rusos han muerto o resultado heridos innecesariamente en este conflicto horrible y brutal sin fin a la vista. Estados Unidos ha enviado cientos de miles de millones de dólares para apoyar la defensa de Ucrania sin seguridad, sin nada”.

“2.000 personas mueren cada semana, más que eso. Son jóvenes rusos, son jóvenes ucranianos. No son estadounidenses, pero quiero que esto se detenga. Mientras tanto, Europa, lamentablemente, ha gastado mucho más dinero en comprar petróleo y gas rusos que en defender a Ucrania”, lanzó.

Así también Trump se refirió a la carta enviada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, donde le expresaba al estadounidense que están listos para firmar el acuerdo que les permita administrar recursos naturales en su país.

“Eso es conveniente para usted. Aprecio que haya enviado esta carta. La recibí hace poco. Al mismo tiempo, hemos mantenido conversaciones serias con Rusia. Luego he recibido señales claras de que están dispuestos a hacer la paz. ¿No sería hermoso? (…) Es hora de detener esta locura. Es hora de detener la matanza. Es hora de poner fin a esta guerra sin sentido. Si se quiere poner fin a las guerras, hay que hablar con ambas partes”, expresó.