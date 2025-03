¿Quién es Matilde Gaete?: La joven que busca convertirse en la primera chilena en llegar a Marte

Con solo 20 años, Matilde Gaete, la estudiante de segundo año de Ingeniería en Física de la Pontifica Universidad Católica de Chile y graduada de la Advanced Space Academy de la NASA, busca convertirse en la primera chilena en llegar a Marte.

Gaete ha sido seleccionada para el programa avanzado de entrenamiento de astronautas en la International Academy of Astronautics en Florida, Estados Unidos.

Además, es fundadora y CEO de Octa Aerospace, una empresa que desarrolla nano-satélites con el fin de democratizar la exploración espacial. En cuanto a su interes por el espacio y las ciencias, destacó que: “Desde chica me gusto todo sobre las areas STEM, y siempre me gusto pero de una mirada mas teórica. Me acuerdo que una vez encontré un libro de Stephen Hawking en el cajón de mi mama y lo leí”.

Desafíos para ser astronauta en Chile

A pesar de los grandes logros que ha concretado, fue enfática al mencionar que el camino para llegar a ellos no ha estado libre de desafíos, sobre todo en lo relacionado al lenguaje y la edad. “Están las materias idiomáticas presentes, todo lo que tiene que ver con el área espacial es Estados Unidos o China, no se ve Latinoamérica“.

“Cuando llegaba a reuniones la gente me miraba como ‘Ah, la niña viene para la foto’. Eso no me detuvo porque siempre estuve segura de mis capacidades. Creo que la autoestima es super importante para desarrollarse en estas áreas”, agregó.

En Chile, la ausencia de una agencia espacial representa un gran obstáculo para quienes sueñan con ser astronautas.

A pesar de estas dificultades, Gaete recalcó que sus metas siguen siendo las mismas.

“Quiero llegar al espacio, ver la Tierra desde fuera y trabajar en esta área. Quiero estudiar y hacer ciencia en el espacio”. Además, Matilde busca generar un cambio en su país. “Quiero abrir las compuertas para la exploración espacial en nuestro país. Chile tiene un espacio superventajoso y gente muy capaz. Quiero que no se vayan afuera y se queden acá”.