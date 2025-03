Karol Cariola va al CIDH por allanamiento a su casa el día de su parto y el Gobierno respalda su decisión

A través de sus redes sociales, la diputada comunista y presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, anunció que su defensa, liderada por Juan Carlos Manríquez, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el allanamiento a su casa el mismo día de su parto, en el marco de la investigación en su contra por un posible tráfico de influencias en el caso de la clínica Sierra Bella, causa que también involucra a la exalcaldesa Irací Hassler.

En su declaración explicó que “diversos tratados internacionales protegen a mujeres, niños y niñas, catalogando el parto y el puerperio como dos de los momentos de mayor vulnerabilidad en la vida de las personas gestantes”.

Agregando: “Me ha costado mucho asimilar que tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, ya que tan solo a horas de mi parto, organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica”, enfatizó.

También fue clara al decir que “se me imputa un supuesto delito con un informe en el que no sólo hay información falsa, sino que graves desprolijidades, ya que se confunden personas en hechos totalmente separados e inconexos, entre otras faltas que el abogado que me representa ha puesto en conocimiento de los tribunales”.

Kariola cerró: “tomaremos todas las acciones que sean necesarias para resguardar nuestra dignidad, para que nunca más una mujer, ninguna de nosotras, tenga que pasar por lo que yo pasé“.

No pude marchar hoy porque llevo 5 días de post parto y aún estamos en recuperación y reposo. Pero quise compartir con ustedes algo de lo que estoy viviendo y contarles las acciones que estamos tomando frente a la vulneración y acción más violenta que he experimentado en toda mi… pic.twitter.com/Q8U222SDOY — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) March 9, 2025

El apoyo del gobierno

La ministra Vocera de Gobierno, Aisén Etchevery, defendió la decisión de Cariola. En entrevista con Infinita, aseguró que “las personas tienen todo el derecho de ejercer todas las acciones que correspondan, eso aplica de manera transversal”.

Agregando que “las personas tienen el derecho de ejercer su garantía y eso es algo que tiene que ocurrir en cualquier estado de derecho, algo que nosotros resguardamos y respetamos profundamente”.

Siendo clara también al decir que “no tenemos que sobrecalificar esas acciones como desconfianza, son instituciones que están funcionando”.

Los detalles del allanamiento

De acuerdo a lo que explicó el diputado Tomás de Rementería (PS), padre del hijo de Cariola, contó en T13 que cuando llega a su departamento después de que le avisaran que estaba la PDI ahí, “están buscando los elementos electrónicos de Karol, especialmente el teléfono y ahí me dicen que ellos tienen un carro en el hospital y que si no les entregan el teléfono, esto va a ser con escándalo”.

Además contó que la PDI trató de incautar el teléfono de su hija de 3 años “señalaban que el teléfono, al no tener chip o al no estar prendido, no podían prever que era de una niña. Les tuve que convencer mostrándoles que la diputada Cariola no es muy fanática de aplicaciones sobre Bluey o cosas infantiles… y le arrebatan el teléfono de las manos a mi hija, con mis dos hijos ahí presentes, en una situación de la PDI, cuando mis hijos lo que estaban esperando era conocer a su hermano”.

Acusando que “el fiscal Cooper tenía esta información hace un año, decide especialmente este momento, sabiendo que era un hecho público y notorio que Karol Cariola estaba embarazada (…). Un descriterio total”.

Enfatizando que “acá no hablo como pareja de Karol, lo digo como abogado, aquí me parece que es evidente que no se configuraban los elementos de tipo penal en la información disponible que tenía el fiscal”.