Nuevamente Miguel Crispi no responde las preguntas de la comisión por caso Monsalve

Una nueva discusión se generó en la Comisión Investigadora por el Caso Monsalve luego de que Miguel Crispi, jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, guardara silencio por segunda vez al ser consultado por su posible influencia en la permanencia del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras la denuncia de violación en su contra.

En la instancia, Crispi insistió en no responder las preguntas del presidente de la Comisión, el diputado Miguel Mellado (RN), argumentando que, “dada la función legal que cumplo como jefe de asesores, no podría compartir las conversaciones con el Presidente de la República”.

Oposición denuncia encubrimiento de Crispi

Ante esto, Mellado dijo: “Señor Crispi, remitiremos los antecedentes a la Contraloría General de la República para que, en conformidad al Artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso se proceda a un procedimiento disciplinario y se procesada a una multa respectiva a usted”.

Tras el fin de la reunión ,Mellado señaló que “Crispi no quiso entregar la información que le requerimos, a pesar de que la misma Contraloría había indicado que debía hacerlo. Insistentemente le preguntamos lo mismo y se escudó en su contrato. Pero aquí el punto es claro: él es el niño símbolo del silencio del Gobierno en el caso Monsalve”, agregó el diputado de RN.

Además, el parlamentario reveló que dentro de la Comisión existe una moción para solicitarle al Presidente Boric la renuncia de Crispi, bajo la premisa de que este ha sido una pieza clave en la protección de Monsalve.

La sesión concluyó con el anuncio de que la Comisión presentará sus conclusiones en un plazo de 15 días, salvo que el Fiscal Nacional acceda a comparecer en la próxima sesión. “Esperamos que hoy nos confirmen su asistencia. De lo contrario, esta sería la última sesión y procederemos con las conclusiones”, finalizó Mellado.

Contraloría General de la República

Por su parte, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, señaló que “tal como la comisión lo indica en su oficio, cumplió con ese deber (asistir), y en cuanto a la obligación de declarar que se estaba reclamando incumplida por algunas presentaciones, la persona declaró, pero excusándose en algunos puntos, calificándolos como privados”.

“Finalmente en ese oficio concluimos respecto de un punto específico, que la Contraloría, sin embargo, no tiene competencia para calificar el contenido de las declaraciones que están siendo requeridas. Si una persona declara en las comisiones, por ejemplo, en este tipo de Comisión Especial Investigadora, la Contraloría no tiene atribuciones para calificar si esa declaración es correcta o es incorrecta. No tenemos esa atribución de acuerdo a la ley“, agregó.

Respuesta del Gobierno

Sin embargo, por parte del Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez, anunció que llevará a la Comisión de Ética a Mellado, acusándolo de haber tenido una conducta grosera en la sesión. “Terminó la sesión más de una hora antes de lo presupuestado, invita a personas, no les pregunta nada (…) me parece que es una conducción grosera y carente de ética que merece ser sancionada”, mencionó.

Asimismo, la diputada Carolina Tello (PC) calificó la sesión como “un show” y criticó la actitud de Mellado por no permitir que otros diputados realizaran sus consultas y reflexiones. “Vimos cómo el presidente termina abruptamente la sesión sin dejar tiempo incluso para otras diputadas y diputados”, reprochó.