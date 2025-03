Aysén mantendrá el horario de verano todo el año: ¿Podría pasar lo mismo en todo el país?

Este 5 abril Chile continental sufrirá un nuevo cambio de hora, esta vez, con la llegada del otoño. Así, los relojes deberán ser retrasados por una hora a las 12 de la noche.

Sin embargo, esta modificación no se realizará en todo el país, ya que, luego de una consulta ciudadana, la región de Aysén, no tendrá un cambio de hora, al igual que la Región de Magallanes y la Antártica Chilena que desde 2016, no sufre modificaciones en este sentido.

De acuerdo a la Delegación Presidencial Regional de Aysén, el 94% de los votantes eligieron mantenerse con el horario de verano, por lo que no tendrán que modificar sus relojes estas próximas semanas.

Frente a esto, el ministro del Interior expresó que “de esta forma, el huso horario de la región de Magallanes y el huso horario de la región de Aysén coincidirán durante todo el año, una medida que responde a lo que ustedes pidieron”.

La medida también fue respaldada por el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, apuntando a la “inseguridad” que generaba el horario de invierno, y a que, “podíamos tener mayor cantidad de luz día para poder realizar actividades de nuestros vecinos en nuestra comunidad”.

“Antes, el horario de invierno nos limitaba ese acceso, porque evidentemente, cuando cae la luz día, cuando cae la noche, los vecinos van directamente a sus hogares. Esto lo tomamos muy a bien como municipio, pero además también como vecinos quienes habitamos la región de Aysén”, agregó.