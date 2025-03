Nueva polémica en el mundo mágico: J.K. Rowling insinúa crítica contra los protagonistas de Harry Potter y desata críticas en redes sociales

J.K. Rowling, autora de la icónica saga de Harry Potter, vuelve a estar en el centro de la polémica. esto, porque publicó en la red social X un mensaje que muchos han interpretado como un ataque directo a los actores: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes dieron vida en la pantalla grande a los personajes de sus libros.

Todo comenzó cuando un usuario de X planteó una pregunta aparentemente inofensiva:

“¿Qué actor o actriz arruina instantáneamente una película para ti?”. A lo que Rowling respondió: “Tres opciones. Lo siento, pero era irresistible”, acompañando el comentario con emoticonos riéndose.

Three guesses.

Sorry, but that was irresistible.

🤣🤣🤣 https://t.co/hAMHw2b8EV

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 18, 2025