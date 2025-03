Vasectomías al alza: La otra arista de la baja natalidad

La baja natalidad en Chile ha sido un tema ampliamente discutido, generalmente enfocándose en las decisiones de las mujeres de no tener hijos. Sin embargo, un aspecto menos visible de este fenómeno es el creciente número de hombres que optan por someterse a una vasectomía, una intervención quirúrgica de esterilización masculina.

En los últimos años, la cifra de vasectomías aumentó significativamente, reflejando cambios en la percepción de la paternidad y en la responsabilidad compartida en la planificación familiar.

En 2013 las intervenciones rondaban las 760, para 2023 se registraron más de 7.500 procedimientos, tanto en el sector público como privado.

¿Qué explica este aumento?

Este fenómeno no solo responde a un cambio en la mentalidad de los hombres sobre su rol en la paternidad, sino también al mayor reconocimiento de los efectos que los anticonceptivos hormonales tienen sobre las mujeres, una mayor conciencia sobre la planificación familiar y a la adopción de una responsabilidad compartida en materia sexual y reproductiva.

Testimonios

Esteban, un padre de tres hijos de 42 años, decidió someterse a la vasectomía en octubre de 2024, luego de pensarlo durante dos años. “La decisión la tomé impulsado por una petición de mi esposa. Ella me comunicó que no iba a tomar más anticonceptivos y tampoco se iba a operar, y que me correspondía a mí operarme. En consideración a que ella había pasado por tres procesos de embarazo, y que tenemos tres hijos, consideré justo poder contribuir para que nuestra salud, nuestra salud mental y nuestro bienestar sexual pudiese continuar de manera más tranquila”.

Por otro lado, Jaime, de 36 años y sin hijos, tomó la decisión de hacerse la vasectomía tras varios años de reflexión. Durante una relación anterior, observó los efectos negativos que los anticonceptivos hormonales tenían sobre su pareja.

“Nunca quise tener hijos, y cuando comencé una nueva relación, mi pareja y yo coincidimos en no querer ser padres. Ahí fue cuando tomé la decisión de operarme”, explica Jaime, quien resalta que el desconocimiento y los temores sobre la cirugía son comunes entre los hombres.

A pesar de que la vasectomía es un procedimiento reversible, Jaime reconoce que es importante que los hombres tengan más información sobre la cirugía y sus implicancias.

Baja en la Tasa Global de Fecundidad

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 2023 la cantidad de hijos que una mujer podría tener en su etapa fértil-, llegó a la más baja de la historia del país, con 1,16 hijos.

La creciente tasa de vasectomías es una tendencia que no ha pasado desapercibida entre los investigadores. Martina Yopo, doctora en Sociología de la Universidad de Cambridge, señala que este aumento refleja una transformación en las dinámicas de la fecundidad en Chile.

“Las vasectomías en Chile han aumentado 887% en la última década. O sea, entre 2013 y 2023, nosotros podemos ver que las vasectomías han aumentado desde 700 y algo hasta más de 7 mil”.

“Entonces, efectivamente, cuando nosotros miramos las transformaciones profundas en torno a la fecundidad y a los nacimientos, siempre lo miramos desde el punto de vista de las mujeres, pero es importante mirar a los hombres, porque efectivamente hay un número creciente de hombres en Chile que o está teniendo menos hijos”, concluyó Yopo.