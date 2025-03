“No corresponde dañar a una familia”: La respuesta de la exministra Maya Fernández tras decisión de la Cámara de rechazar la AC en su contra

Durante esta jornada, la exministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió al rechazo de la acusación constitucional en su contra por la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende.

Entre lágrimas, la exautoridad lamentó los ataques dirigidos a su entorno familiar y valoró la resolución tomada por la Sala.

“Siempre duele. A cualquier persona que le agreden a su familia siempre duele”, mencionó.

“Ir al fondo de la cuestión ha sido muy importante. Aprovecho también a agradecer a los parlamentarios, porque cuando fui ministra apoyaron muchas iniciativas de manera transversal, y creo que también es bueno decirlo. Así que hoy me voy tranquila”, agregó.

Asimismo, Fernández enfatizó que la defensa de su caso se centró en argumentos jurídicos y no en ataques personales. “Lo que correspondía y lo que hizo el equipo de abogados que me acompaña fue dar un argumento jurídico, que es lo que corresponde en una acusación. Lo que no corresponde es dañar a una familia. Quienes me conocen saben que yo jamás hablo de la familia de nadie”, afirmó.

Sin embargo, desde la oposición han solicitado un pronunciamiento de la Contraloría respecto a la presencia de cuatro ministros de Estado durante la sesión en que se discutió la acusación, considerando que Fernández ya no forma parte del Gobierno.