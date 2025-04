Publican la “evidencia más sólida” de que existe vida fuera de la Tierra

Durante siglos, científicos y curiosos se han preguntado si estamos solos en el universo. Hoy, un equipo de la Universidad de Cambridge ha dado un paso importante hacia la respuesta. Usando el telescopio James Webb (JWST), lograron detectar moléculas en la atmósfera de un planeta llamado K2-18b, a 124 años luz de la Tierra.

Estas moléculas, en nuestro planeta, solo son producidas por organismos vivos. “Lo que hemos hallado por el momento son indicios de una posible actividad biológica fuera del sistema solar. Francamente, creo que esto es lo más cerca que hemos estado de observar una característica que podamos atribuir a la vida”, explicó Nikku Madhusudhan, líder del equipo.

¿Qué encontraron exactamente?

El compuesto más llamativo que encontraron es el dimetilsulfuro (DMS). En la Tierra, este gas lo genera el fitoplancton de los océanos. Lo sorprendente es la cantidad detectada. Según Madhusudhan, “la cantidad que estimamos de este gas en la atmósfera es miles de veces mayor que la que tenemos en la Tierra”.

Además, el telescopio detectó metano y dióxido de carbono. Estas sustancias se analizaron mediante espectroscopía, una técnica que permite conocer la composición de una atmósfera a partir de la luz que atraviesa sus gases.

La comunidad científica pide cautela

Aunque el hallazgo es emocionante, los expertos recomiendan precaución. Madhusudhan reconoce que aún no se puede confirmar nada. “Esta es la evidencia más sólida hasta la fecha de que posiblemente exista vida ahí fuera. Podremos confirmar esta señal en uno o dos años”, señaló a la BBC.

También admitió que fue difícil comprobar la presencia del gas. “Es un shock para el sistema. Pasamos una enorme cantidad de tiempo intentando eliminar la señal”.

Sara Seager, científica del MIT, valoró el avance, pero recordó que aún no se puede hablar de una biofirma confirmada. “Aún no es una biofirma, pero es un estímulo oportuno para afinar nuestros métodos y expectativas”, dijo a The Washington Post.

¿Se puede confirmar?

Para que un descubrimiento se considere definitivo, debe alcanzar un nivel de certeza muy alto: cinco sigma (99,99999%). El estudio actual tiene un nivel de tres sigma (99,7%). “Nunca habrá una biofirma donde todos digan: ‘Sí, estamos de acuerdo, definitivamente es vida’. Cualquier biofirma siempre será objeto de debate”, afirmó Emily Mitchell, bióloga de la Universidad de Cambridge.

Otros científicos creen que el gas podría tener un origen no biológico. David Clements, astrofísico del Imperial College de Londres, advirtió que “lo que necesita el equipo de Madhusudhan es una demostración clara de que se trata de un biomarcador y no de otra especie molecular que se hace pasar por biomarcador”.

El debate continúa

Algunos creen que el planeta está cubierto por un gran océano líquido, ya que no se encontró amoniaco en su atmósfera. Otros, como Oliver Shorttle, piensan que podría tratarse de un océano de roca fundida, lo que haría imposible la vida. También hay quienes sugieren que K2-18b es un planeta gaseoso como Júpiter, sin superficie.

A pesar de estas dudas, Madhusudhan es optimista. “Este podría ser el punto de inflexión, donde seamos capaces de responder la pregunta fundamental de si estamos solos en el universo”, declaró.