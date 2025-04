A fines de 2026, EE.UU prohibirá todos los colorantes artificiales

En una decisión histórica con amplio respaldo de la comunidad científica, el gobierno de Donald Trump anunció la prohibición total de los colorantes artificiales en los alimentos en Estados Unidos para finales de 2026.

¿Qué busca esta medida?

Impulsada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) bajo la dirección de Marty Makary, esta iniciativa busca retirar progresivamente ocho colorantes sintéticos derivados del petróleo que, según diversos estudios, estarían relacionados con afecciones como hiperactividad, diabetes y cáncer.

“Durante los últimos 50 años, los niños estadounidenses han vivido cada vez más en una sopa tóxica de sustancias químicas artificiales”, denunció Makary en una rueda de prensa junto al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.

Además, la medida contempla también la autorización de cuatro nuevos colorantes naturales en las próximas semanas y una aceleración en los procesos de aprobación de aditivos naturales adicionales.

Visión de los expertos

Peter Lurie, presidente del Center for Science in the Public Interest (CSPI), fue claro al mencionar que: “Ninguno de ellos tiene un valor nutricional. En realidad, solo sirven para engañar, para hacer que los alimentos parezcan más atractivos de lo que realmente son”.

En este sentido, los colorantes prohibidos, los cuales están presentes en productos de consumo masivo como cereales, golosinas, salsas y bebidas serán eliminados en fases.

La FDA comenzará con dos de los ocho colorantes en los próximos meses y luego avanzará hacia los más comunes como el “Red 40” (E129), “Yellow 5” (E102) y “Yellow 6” (E110).

El plan se enmarca dentro del movimiento “Haz que Estados Unidos esté sano de nuevo” (MAHA, por sus siglas en inglés). “Creo que están dispuestos a cambiar”, dijo Kennedy, quien agregó que los colorantes y aditivos artificiales representan una amenaza “existencial” para la salud de los estadounidenses.

Aunque sus posturas han generado polémica en otros ámbitos, este anuncio ha sido uno de los pocos que ha contado con el respaldo unánime de la comunidad científica.

Varios estados y países ya han adoptado medidas similares. En Estados Unidos, Virginia Occidental y California han comenzado a restringir el uso de estos aditivos, especialmente en productos escolares.

En Europa, aunque no están completamente prohibidos, su uso está sujeto a regulaciones estrictas y advertencias obligatorias en el etiquetado.