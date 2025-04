Revista People elige a Demi Moore como la mujer más bella del mundo

A sus 62 años, Demi Moore ha sido nombrada la persona más bella del mundo en 2025 por la revista People, en un reconocimiento que trasciende lo estético y celebra la autenticidad, la madurez emocional y el amor propio.

La actriz, ícono de Hollywood y recientemente ganadora de un Globo de Oro por su papel en La Sustancia ofreció una reflexión íntima centrada en la autenticidad, la aceptación y el autocuidado.

“Aprecio más todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta aquí”, dice sobre envejecer en Hollywood. “No significa que a veces me mire al espejo y no diga: ‘Dios mío, me veo vieja’ o ‘Ay, se me está cayendo la cara’; lo hago. Pero puedo aceptar que así es como estoy hoy, y sé que la diferencia hoy es que no define mi valor ni quién soy”.

La exigencia de verse bien

Conocida por su fuerza y sensualidad en películas como Ghost y Striptease, Moore compartió que durante años se sintió atrapada en la exigencia de “verse bien”.

“Antes me torturaba tratando de verme bien. Hacía locuras como ir en bicicleta desde Malibú hasta Paramount solo por cómo me veía. Hoy escucho a mi cuerpo, confío en él y ya no intento controlarlo”.

“No soy perfecta, pero trato de tener buenos hábitos. El sueño, la meditación y la nutrición son parte de mi equilibrio”, agregó.

Además de su renovada relación consigo misma, Moore se mostró profundamente conectada con su familia, sus tres hijas con Bruce Willis, su reciente rol como abuela y el afectuoso vínculo que aún mantiene con su exesposo, a quien le dedicó un tierno mensaje en su cumpleaños número 70.

Desde su perspectiva, Moore señala que más en la belleza física, se enfocó en una belleza más profunda: “A nivel humano, la encuentro auténtica y positiva. La belleza surge de la comodidad de ser exactamente quien eres”.