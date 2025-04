Frente Amplio replica a Carolina Tohá por sus dichos sobre inexperiencia y acusan que podrían hacer repasos por “momentos muy difíciles que pasó el Gobierno por hechos vinculados a personas de su llamado Socialismo Democrático”

Cuando a Carolina Tohá se le consultó en Súbela Radio por la inexperiencia del Frente Amplio en el Gobierno, la candidata presidencial del PPD, contestó “creo que eso no es una acusación, es un hecho”.

Y sobre el apoyo que el Gobierno ha recibido del Socialismo Democrático (SD), Tohá respondió: “No quiero ser arrogante, pero creo que ha sido fundamental. Yo creo9 que el Gobierno no habría podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el Socialismo Democrático entregó”.

Evidentemente estos dichos cayeron mal al interior del Frente Amplio, y el secretario general del FA, Andrés Couble, replicó en la misma radio los dichos de la candidata PPD: “Me sorprenden un poco los dichos de Carolina Tohá, en el sentido de que hemos planteado una primaria que tenga altura de miras, que tenga la idea de construir una coalición que se proyecta en el futuro y creo que, ahí caer en caricaturas del otro, no ayuda mucho”.

Y agregó: “Las declaraciones me parecen poco acertadas, porque si quisiera caer en la misma cancha, podría hacer un repaso de los momentos muy difíciles que pasó el Gobierno por hechos vinculados a personas de su llamado Socialismo Democrático”.

Por su parte, la presidenta del FA, Constanza Martínez, aseguró que el SC “fue invitado a participar del Gobierno y ha sido parte de él desde su inicio. Cuando somos una coalición de Gobierno todos somos parte de los aciertos y los errores, del conjunto de decisiones que se han tomado desde el 11 de marzo de 2022″.

El PPD respaldó a Tohá

Desde el PPD apoyaron a su candidata. José Toro, secretario general del partido, manifestó que “los dichos de la candidata Carolina Tohá no son ningún secreto y son un hecho de la causa. El Frente Amplio nunca había sido Gobierno y desde el Socialismo Democrático gobernamos por más de 20 años. No veo que haya algo malo en reconocer que cuando no se tiene conocimiento respecto de cómo hacer algunas cosas, es mejor pedir ayuda”.