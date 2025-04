Lo que sabemos del apagón masivo afecta a España, Portugal y parte de Francia

Un gigantesco apagón eléctrico dejó este lunes a partir de las 12:32 horas sin luz, internet y teléfono a gran parte de España. También afectó a Portugal y zonas de Francia. Dos horas después, miles de personas seguían atrapadas en ascensores, garajes y trenes detenidos.

El corte paralizó semáforos, metros y servicios ferroviarios. En Bilbao y otras ciudades, algunos pasajeros abandonaron los trenes para caminar hasta sus destinos.

BREAKING 🚨: MAJOR POWER CUT has hit Spain, Portugal and France. The Madrid underground has been evacuated and trains have been stopped.

Airports have come to a stop, traffic lights are out of order, and internet connectivity is unavailable.

The cause? Still unclear. pic.twitter.com/c2ICHuj6PR

