Paulina Vodanovic baja su candidatura presidencial a horas de inscribir las primarias del oficialismo

Luego de días de cuestionamientos, la presidenta del Partido Socialista y senadora, Paulina Vodanovic, determinó bajar su candidatura presidencial y no participará de la primaria oficialista.

Esta decisión la tomó luego de que, a 16 días de que su conglomerado la declarara como su abanderada presidencial, no lograra posicionarse como una figura competitiva en las encuestas.

Si bien, la parlamentaria aún no da una versión oficial sobre la situación, de acuerdo a La Tercera, se espera que en las próximas horas, Vodanovic debería dar un punto de prensa aclarando la situación.

Sumado a ello, la senadora emitió una carta a la militancia del PS, declarando que “nuestra postura partidaria no se confunde: las candidaturas son instrumentos, no son fines. Son instrumentos para construir propuestas y difundirlas en la ciudadanía. Por lo mismo, quienes compartimos una visión acerca de lo que está ocurriendo en Chile y el mundo, como es el socialismo democrático, debemos ser capaces de consensuar un marco de acción”.

“Es por ello que invitamos a los partidos del socialismo democrático a una profunda reflexión en torno a las elecciones primarias. Estamos a tiempo para aunar propósitos entre nosotros. Luego será el momento de unir aún mayores esfuerzos con las candidaturas del PC, FA y PRVS. Pero por ahora, es entre quienes compartimos los principios e historia del socialismo democrático quienes tenemos el deber de coordinar una plataforma común“, expresó.

Siguiendo esta línea, se espera que el Partido Socialista finalmente entregue su apoyo a la candidata del PPS, Carolina Tohá, luego de que en un inicio rechazara ponerse detrás de la exministra del Interior.