El espaldarazo del ministro Montes a la candidatura de Carolina Tohá: “Sería una gran presidenta para Chile”

Previo a las primarias presidenciales y a la definición del abanderado presidencial del Partido Socialista (PS), el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, entregó un explícito respaldo a Carolina Tohá, precandidata del Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal (PL) y el Partido Radical (PR).

“Es una gran candidata”, dijo Montes. “La quiero mucho a la Carola, la quiero mucho, nos conocemos hace mucho. La quiero mucho y creo que sería una gran presidenta para Chile”, expresó.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, organizado por Techo Chile, y donde también participaron otras figuras del oficialismo como Jeanette Jara (PC) y Gonzalo Winter (Frente Amplio).

El gesto de Montes ocurre en un momento clave, justo antes del comité central del PS que definirá si el partido se suma a una candidatura unitaria o levanta su propia opción presidencial con miras a las primarias del sector.

Críticas al respaldo

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, cuestionó el respaldo público y lo calificó como inoportuno. “Con todo el respeto y cariño que merece el ministro Montes, creo que el país no está hoy para guiños presidenciales desde los ministerios”, señaló.

Ibáñez recalcó que la ciudadanía espera gestión y soluciones concretas, especialmente en el contexto de la reconstrucción tras los incendios en la región de Valparaíso. Además, recordó que el propio presidente Gabriel Boric ha solicitado prescindencia política a sus ministros durante los procesos electorales.

“Estamos en medio de un proceso de reconstrucción que no ha avanzado con la suficiente urgencia tras los incendios que afectaron a miles de familias en la región de Valparaíso, y lo que la ciudadanía espera es gestión, presencia en terreno y soluciones concretas. No comentarios políticos en plena presentación de un catastro de campamentos, donde la prioridad debe ser la dignidad de quienes aún no tienen acceso a una vivienda segura”, apuntó.

“La ciudadanía espera un Ejecutivo concentrado en sus tareas, no en levantar candidaturas. Por tanto le pediría al ministro Montes, con mucho respeto, más reconstrucción y menos campañas”, cerró.