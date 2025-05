“Nunca más justificar ni amparar la violencia política”: Imagen difundida por JJ.CC de muñecos de Kast y Kaiser colgados de cabeza genera críticas desde oposición y el Gobierno

Polémica causó la imagen de dos muñecos colgados con los rostros de Johannes Kaiser y José Antonio Kast junto a símbolos nazis en un paradero en plena alameda en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajador. Dichos objetos fueron publicados por las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) en su cuenta de Instagram, aunque luego fue borrado.

La situación generó una serie de críticas, especialmente desde la oposición, donde la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei cargó contra el Partido Comunista por la difusión de estas imágenes.

“Esta es la imagen más nítida de la violencia política que día a día ejerce la izquierda en Chile por intermedio del Partido Comunista, hoy en el Gobierno”, señaló la exalcaldesa en su cuenta de X.

Sumado a ello, la UDI expresó que “nunca más justificar ni amparar la violencia política. Mi repudio total y, espero, sea transversal. Mi solidaridad con Johannes Kaiser y José Antonio Kast”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), señaló en Tele13 Radio que la imagen le parece “lamentable” y expresó que “quiero ser bien claro, creo que todos tenemos que condenar esta publicación“.

“En democracia no hay espacio para este tipo de situaciones. Nosotros tenemos que ser muy claros, la violencia política, incluso aunque sea de esta manera, y por sobre todo, el no reconocimiento del otro como un adversario político, no un enemigo, sino que como un adversario con el que incluso tenemos que conversar, dialogar, discutir en el Congreso Nacional en distintos espacios con el que tenemos que tratar de llegar a acuerdos amplios, sobre todo en políticas de Estado, con el que tenemos que construir un país es clave para que construyamos una democracia sana”, agregó.

Siguiendo esta línea, expresó que “no podemos permitir ningún atisbo de violencia política”, y que “todos los actores políticos esperemos que condenen esta publicación”.

“Me parece que es lamentable, completamente evitable y por cierto no es la democracia que queremos construir”, agregó.