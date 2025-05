La derecha liderando en la opinión pública: Matthei, Kast y Kaiser son las preferencias presidenciales según la Encuesta CEP

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer los resultados de su Encuesta Nacional de Opinión Pública Nº 93, la cual se realizó entre el 6 de marzo y el 14 de abril de 2025, en 121 comunas del país a 1.493 personas mayores de 18 años.

Principales problemas en la ciudadanía

El estudio revela que la delincuencia, los asaltos y los robos encabezan con fuerza la lista de problemas que la ciudadanía considera prioritarios para el Gobierno. Esta tendencia se mantiene respecto a las últimas encuestas del CEP, reflejando una preocupación persistente por la seguridad.

Otro dato relevante es que un 62% de los encuestados aseguró estar “muy preocupado” por la presencia del crimen organizado en los barrios, superando a otras problemáticas como microbasurales (54%), inmigración (44%) y comercio ambulante (27%).

Situación económica

La percepción sobre la economía personal muestra un leve repunte, ya que un 33% calificó su situación como “Buena o Muy Buena”, el porcentaje más alto registrado desde 2007.

Sin embargo, la visión sobre la economía nacional sigue siendo predominantemente negativa, solo un 11% la ve como positiva, mientras que un 49% la considera “Mala o Muy Mala”. Las expectativas de mejora para el próximo año también bajaron, con apenas un 16% creyendo que la situación económica mejorará, cuatro puntos menos que en la medición anterior.

Evaluación del Gobierno

En cuanto a la evaluación del Gobierno, la desaprobación al presidente Gabriel Boric volvió a subir a un 66%. En la última encuesta se había registrado una disminución del 61% al 54%, es decir, la cifra nuevamente subió.

Mientras que en aprobación, cayó a 22%, marcando una baja de ocho puntos porcentuales. Solo un 4% respondió no saber o no contestar, y un 8% no se inclinó por aprobar ni desaprobar.

Instituciones

Respecto a la confianza en las instituciones, la Policía de Investigaciones (PDI) se mantiene como la más confiable con un 60%, seguida por las universidades, institución que no presentó cambios, y Carabineros, que cayó del 57 al 54%.

En contraste, el Congreso con un 10% y los partidos políticos con 3% continúan en el fondo del ranking. Estos últimos muestran además una baja de un punto respecto a la última medición.

También hubo un retroceso en la percepción de los sindicatos, los cuales bajaron del 25% al 20%, siendo la institución con la caída más pronunciada en esta edición de la encuesta.

Preferencias presidenciales

En el terreno presidencial, Evelyn Matthei de la Unión Demócrata Independiente lidera las preferencias espontáneas con un 15%, seguida por José Antonio Kast del Partido Republicano con un 11% y Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario con un 6%.

Mientras que en el cuarto lugar, aparece la expresidenta Michelle Bachelet (PS) con un 4%, mismo porcentaje que Carolina Tohá (PPD). Más atrás se ubican Jeannette Jara y Gonzalo Winter, con un 1% cada uno.

Migración

El 55% considera que existen “diferencias muy fuertes”, un salto de 11 puntos respecto a la medición de septiembre-octubre de 2023.

En términos de preocupación por la presencia de inmigrantes en sus barrios, un 44% se posicionó en el tramo más alto de preocupación (entre 7 y 10 en la escala), mientras que un 34% indicó bajos niveles de inquietud (entre 0 y 3).

Lee la encuesta completa aquí.