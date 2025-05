“Es un tonto”: Donald Trump nuevamente se refiere en duros términos a Jerome Powell

Nuevamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Esta vez fue más allá que hablar de su despido, como lo había hecho la vez anterior, ahora directamente dijo “es un tonto”. Esto después de que la Fed decidiera por unanimidad mantener la tasa de interés en un rango de 4,25%-4,5% y además, advertir de más riesgos para la inflación.

A través de su red Truth Social y compartido en X, Trump espetó “es un TONTO, que no tiene ni idea”.

“Too Late” Jerome Powell is a FOOL, who doesn’t have a clue. Other than that, I like him very much! Oil and Energy way down, almost all costs (groceries and “eggs”) down, virtually NO INFLATION, Tariff Money Pouring Into the U.S. — THE EXACT OPPOSITE OF “TOO LATE!” ENJOY!

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 8, 2025