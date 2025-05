Subsecretaria Carolina Leitao sobre el comercio ilegal: “Pasamos de personas que vendían un par de cosas a una red vinculada a crimen organizado y mafias”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió a la estrategia del Gobierno par enfrentar la crisis de seguridad y a los últimos hechos de violencia al interior del Metro de Santiago protagonizados por comerciantes ilegales.

Por una parte, y frente al alta preocupación por la seguridad evidenciada en la encuesta CEP, la autoridad de Gobierno señaló que el Ejecutivo “está muy alineado con las necesidades de la ciudadanía con la seguridad. Ha priorizado una estrategia en esta materia“.

Siguiendo esta línea, comentó que “no siempre los resultados se van a ver al siguiente día de implementada la medida“, y respaldó la implementación del Ministerio de Seguridad.

De igual manera, la exalcaldesa fue consultada por la situación registrada en el Metro de Santiago, donde una serie de vendedores ambulantes agredieron a guardias de la estación La Cisterna, señalando que “aquí hay un elemento que ya pasamos del comercio ambulante, que es la persona que vendía una cosita en la esquina, que se yo, para subsistencia, a una red vinculada a crimen organizado también, a ilícitos, a mafias“.

“En el ámbito de las incivilidades, yo diría que ahí el tema municipal es fundamental de cómo dotar a los funcionarios municipales de mayores herramientas, capacitación, para poder enfrentar situaciones menos complejas”, señaló.

Sumado a ello, expresó que “lo del Metro, yo no lo llamaría incivilidad, porque ahí estamos hablando de una situación gravosa, donde las personas se pusieron en riesgo. La incivilidad es una situación que no es delito, que provoca molestia en la población, pero que no genera daño”.

“Lo que sí ocurre es que las incivilidades generalmente invitan al delito, porque las zonas que están o llenas de basura, o que son inseguras, o donde hay estos rucos, que a veces uno no sabe si la persona que está dentro es realmente una persona en situación de calle, o en realidad una persona que busca y utiliza ese espacio para robar, etc. Entonces, las incivilidades son cosas que definimos como no delitos, pero que en la práctica producen grandes problemas en la población y mucha percepción de inseguridad”, recalcó.

Frente a esto Leitao dijo que “eso es algo que con los municipios hemos estado también abordando, que el fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios municipales para poder tener mejores herramientas, estar más preparados desde el punto de vista de la capacitación, pero también de que cuando ellos actúan, la persona, si alguien los agrede, tenga un agravante en la pena”.

Así las cosas, la subsecretaria subrayó que frente a la comisión de delitos dentro del Metro, los carabineros sí pueden actuar, pero aseguró que “sería un despropósito pensar que quisiéramos tener carabineros en todas las estaciones de metro, cuando eso se puede suplir, con seguridad privada, con vigilantes de metro, que estén capacitados”.