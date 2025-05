“Tenemos que buscar juntos cómo ser un Iglesia misionera, abierta a todos”: Robert Prevost, León XIV, es el nuevo Papa

Después de dos días de Cónclave, en el que 133 cardenales de 71 países se encerraron en la Capilla Sixtina para votar por el nuevo Papa tras la muerte de Francisco el pasado 21 de abril, salió humo blanco.

El cardenal elegido fue Robert Prevost, norteamericano presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y que desde 2023 lo llevó al Vaticano el Papa Francisco, del que era muy cercano, para dirigir el Dicasterio para los Obispos y en enero recién pasado, el fallecido Papa lo nombró como prefecto de la Congregación de Obispos.

Nacido en Chicago, Prevost también tiene nacionalidad peruana ya que la obtuvo en 2015, después de pasar muchos años trabajando en el país vecino.

De 69 años, nacido en Chicago, Prevost llegó a Perú en 1985 en una misión agustina. Luego desde 2014 y se convirtió en obispo de esa localidad. Además fue parte de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) entre 2018 y 2023, de la que fue vicepresidente segundo, y fue administrador apostólico del Callao, la provincia portuaria anexa a Lima, entre 2020 y 2021.

Licenciado en ciencias matemáticas, también se ha especializado en filosofía, además de ser teólogo. Habla italiano, español, francés, portugués, inglés y entiende latín y alemán.

Bajo el nombre de León XIV, Prevost se erige como el sucesor natural de Jorge Mario Bergoglio para ser Sumo Pontífice, llevando muchas de las reformas que llevó Francisco como su visión sobre los pobres y los migrantes.

El punto negro de Prevost

Acusado en septiembre de 2024 por la organización Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) de encubrir casos de abuso sexual cometidos por clérigos y permitir que sacerdotes acusados permanecieran cerca de menores sin informar a las autoridades civiles ni tomar las medidas necesarias para proteger a las víctimas.

Prevost no se ha referido públicamente a estas acusaciones y la SNAP ha pedido al Vaticano que realice una investigación a Prevost por su actuar.