Australia enfurecida por la exención a Djokovic: “Si las pruebas son insuficientes, volverá a su casa en el siguiente avión”

El tenista serbio vuelve a hacer noticia en Australia, pero esta vez fuera de la cancha. Su llegada ha causado controversia debido una exención médica presentada para ingresar al país sin el esquema de vacunación requerido por la autoridad del país. En este contexto es donde el Primer Ministro, Scott Morrison, advirtió que “no se le tratará de forma diferente”.

Djokovic además lleva varias horas retenido en el aeropuerto por problemas con su visa, donde no ha sido autorizado para entrar al país. Esto es producto del ingreso “con una visa que no permite exenciones médicas por no estar vacunado”, según informa el medio australiano The Age.

Por otra parte, “El gobierno federal ha preguntado si apoyaremos la solicitud de visa de Novak Djokovic para ingresar a Australia. No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022″, expresó la ministra del Deporte de Victoria, Jaala Pulford a través de Twitter

The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.

We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.

