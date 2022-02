El gesto con el que Juan Martín del Potro se estaría despidiendo del tenis

Juan Martín del Potro es considerado una de las mejores raquetas del tenis argentino en la historia, pero las continuas lesiones lo mantuvieron casi mil días fuera de las canchas. Desde el 19 de junio de 2019 que el deportista no participaba de un partido oficial.

Este martes se produjo su regreso a la actividad, en el ATP de Buenos Aires, frente a su compatriota Federico Delbonis, quien ganó el encuentro por 6-1 y 6-3. Pero, más que una vuelta al tenis, esto sería una despedida.

Con esto, la “Torre de Tandil” dice adiós al deporte blanco. Y así lo dejó ver en la conferencia que dio después del partido:

“Es un momento que no quería que llegue nunca. No era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontar y cumplir otro milagro. A veces puedo perder y no tengo las fuerzas para salir adelante. Siento un poco eso. Lo di todo”, dijo entre lágrimas.

“Cumplí todos mis sueños con el tenis. Lo más difícil es el cariño de la gente. Me llevo todo el amor. Hice toda mi carrera con los mejores tenistas de la historia. Estoy orgulloso de haber aprendido de los mejores, tratando de tener los pies sobre la tierra y ser un ejemplo para los chicos. Dentro y afuera de la cancha traté de dejar una marca. Estoy tranquilo porque seguramente mi último partido fue en la cancha y no en una conferencia de prensa. Lo voy a recordar siempre”, agregó.

Junto con su palabras, Juan Martín del Potro hizo un gesto en sintonía con el momento y que entrega una señal más sobre su retiro. Tomó su vincha (cintillo deportivo para sujetar el cabello) y la colgó de la malla.

Algunos hitos de “Delpo” son la conquista del Grand Slam en el Abierto de los Estados Unidos, torneo que ganó en el 2009 con apenas 21 años, venciendo en la final a uno de los más grandes de la historia, Roger Federer, quien además se encontraba en uno de sus mejores momentos. En 2016, también formó parte del equipo argentino que logró la primera Copa Davis para el país trasandino.

El argentino, además obtuvo dos medallas olímpicas ( bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016) y su mejor ranking lo logró en agosto de 2018, cuando alcanzó el puesto 3 del ranking ATP.