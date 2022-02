Federación de fútbol estadounidense pagará igual a mujeres y hombres

Desde ahora, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, deberá pagar los mismos salarios a sus selecciones de fútbol. En un comunicado, la institución afirmó que trabajarán “orgullosamente” y de la mano para “avanzar en la igualdad” en el mundo del fútbol.

Junto con eso, desde ESPN detallaron que las jugadoras de la selección se repartirán 22 millones, además de que la Federación abonará 2 millones más, que serán para ayudar a jugadoras retiradas e iniciativas asociadas a la inclusión femenina en el deporte.

Además la US Soccer afirmó que “Llegar a este día no ha sido fácil. Las jugadoras del equipo nacional han alcanzado un triunfo sin precedentes mientras trabajan por la igualdad de salario para ellas y futuras atletas. Hoy reconocemos el legado de las pasadas líderes que ayudaron a hacer posible este día”.

Esta disputa comenzó en 2016 con una queja que cinco jugadoras de la selección presentaron ante la Comisión de Oportunidades e Igualdad en el Empleo de EE.UU. (EEOC) por discriminación salarial.

Tres años más tarde, 28 jugadoras de la selección estadounidense denunciaron a la Federación por los mismos motivos en una corte federal de California (EE.UU.)

Vale recordar que la Selección de futbol femenina de Estados Unidos es una de las grandes potencias de este deporte y ostentan cuatro mundiales (1991, 1999, 2015 y 2019).

.@robinroberts: “Is this considered a win for everyone involved?” @alexmorgan13: “It really is. This is just such a monumental step forward in feeling valued, feeling respected and just mending our relationship with U.S. Soccer.” #USWNThttps://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/hLJKoxjKMq

— Good Morning America (@GMA) February 22, 2022