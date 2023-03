No acogieron su solicitud: Tribunal rechaza libertad condicional a Oscar Pistorius

El deportista sudafricano, Oscar Pistorius, quien está encarcelado por el homicidio de su pareja, la modelo Reeva Steenkamp, en 2013, resultó evaluado por una junta este viernes para determinar si es elegible para la libertad condicional.

Pistorius, de 36 años, se presentó ante la junta de libertad condicional en el Centro Correccional Kgosi Mampuru II en Pretoria para una audiencia que, en principio, se llevaría a cabo a puerta cerrada, según lo informado por los medios locales.

La junta, integrada por representantes del sistema penitenciario, de la policía y de la comunidad, se encargó de tomar una decisión respecto a si el atleta paralímpico es apto para recibir la libertad condicional luego de cumplir la mitad de su condena de quince años de prisión.

Fracaso en la solicitud

El Departamento de Servicios Penitenciarios de Sudáfrica ha comunicado que un comité ha rechazado la liberación condicional del deportista Oscar Pistorius, a quién se sentenció por el homicidio de su pareja, la modelo Reeva Steenkamp, en 2013.

El panel, compuesto por miembros del sistema penitenciario, la policía y ciudadanos, tomó esta determinación después de una sesión privada en el Centro Penitenciario Kgosi Mampuru II en Pretoria. Durante la audiencia, se escuchó el testimonio de diversas personas, incluyendo al propio Pistorius y a June Steenkamp, madre de la víctima.

Al arribar al centro penitenciario, tanto la abogada Tania Koen, representante legal de los progenitores de la difunta Reeva Steenkamp, como estos últimos, afirmaron que no respaldaban la solicitud de liberación condicional de Pistorius.

Koen expresó ante los reporteros antes del comienzo de la audiencia del comité encargado de determinar la concesión o no de la libertad condicional: “Es una vivencia sumamente traumática para los padres. Como podrán imaginar, es doloroso tener que volver a encontrarse con Oscar Pistorius esta mañana”.

La abogada aseguró: “Él es el homicida de su hija y no consideramos que deba que ser liberado. No creemos que haya demostrado arrepentimiento alguno. No está reinsertado, ya que si lo estuviera, habría confesado y habría relatado la verdadera versión de lo sucedido en aquella noche”.