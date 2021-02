Shyamala Gopalan, la mujer que sirvió de inspiración a Kamala Harris

Antes de la toma de posesión, la vicepresidenta Kamala Harris rindió un homenaje, a través de sus redes sociales, a las mujeres que la habían ayudado en su camino hacia el segundo puesto más alto en EE.UU.

En el video publicado en Twitter, comenzó diciendo: “La mujer más responsable de mi presencia aquí hoy, mi madre Shyamala Gopalan Harris”. “Cuando vino aquí desde la India a los 19 años, tal vez no se imaginaba este momento”, agregó. “Pero ella creía profundamente en un EE.UU. donde un momento como este sería posible”.

I’m here today because of the women who came before me. pic.twitter.com/ctB9qGJqqp

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 20, 2021