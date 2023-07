Cumbre de Vilna: Ucrania insiste a la OTAN en entregar “señales claras” sobre su ingreso

Entre este 11 y 12 de julio, los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sostendrán una de las cumbres más importantes de su historia en Vilna, Lituania, donde se reunirán los máximos líderes de 31 naciones adheridas a la también conocida como la Alianza Atlántica. “Nuestra cumbre enviará un mensaje claro: la OTAN permanecerá unida y la agresión de Rusia no saldrá a cuenta”, fueron las declaraciones de Jens Stoltenberg, secretario general de la instancia.

Entre los temas a tratar está la entrada de Suecia a la OTAN; la ayuda militar y de seguridad para Ucrania; nuevos planes de defensa y de producción industrial; el aumento del gasto militar y por último, los esfuerzos para definir una próxima adhesión de Kiev a la organización, donde han existido divergencias entre los aliados.

Entre los citados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da el primer portazo al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, con la negativa a su adhesión, aunque su llamado a dar “señales claras” ha sido valorada desde Kiev. Mientras tanto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, detalló que el proceso de incorporación de Ucrania se haría en “un solo paso”.

Zelenski, insistió en la relevancia de concretar su adhesión a la OTAN y solicitó “señales claras” en la cumbre de Vilna. Estas declaraciones se dan en una gira del mandatario con el objetivo de reunir los apoyos en la alianza político-militar.

A través de sus redes sociales, Zelensky calificó de absurdo que la OTAN no dé una fecha para el ingreso de Ucrania, agregando: “Parece que no hay disponibilidad ni para invitar a Ucrania a la OTAN ni para hacerla miembro de la Alianza”.

Agregando: “Esto significa que se está dejando abierta una ventana de oportunidad para negociar la pertenencia a la OTAN de Ucrania en negociaciones con Rusia. Y para Rusia esto significa un motivo para continuar con el terror”.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

