Evguenia Fediakova, politóloga: “Creo que Putin está dispuesto a pagar los costos de la guerra, para él sería un triunfo anexar los territorios de Donetsk y Lugansk”

Situación económica

La politóloga rusa, comentó que “concretamente, los rusos todavía no sienten los efectos de las sanciones económicas, la gente no se da cuenta qué significa la crisis (…) mis amigos me cuentan que las personas están muy sorprendidas por el alza de los alimentos”.

La gente

Fediakova, señaló que “hasta el día de hoy, toda la sociedad sin importar los sectores sociales, políticos y económicos están en un profundo shock, porque nadie podría creer que Rusia invadiera Ucrania”.

Propaganda rusa

“Según las encuestas, el 80% de los rusos apoyan la invasión a Ucrania, pero esos datos son difíciles de creer, debido a la poca credibilidad de los medios oficialistas, es sabido que Putin usa la propaganda del mismo modo que lo hacía la Unión Soviética”, explicó la Doctora en Ciencias Políticas.

Efectos de la guerra

“Creo que Putin está dispuesto a pagar los costos de la guerra, para él sería un triunfo anexar los territorios de Donetsk y Lugansk, además aquello sería un tremenda arma propagandística para el régimen”, concluyó Fediakova.