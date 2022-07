Películas, series y libros: Los recomendados para el fin de semana

El Infierno – Claude Chabrol (Mubi)

“Es una pareja que se compra un hotel, ella es muy coqueta y el está fascinado con ella, pero poco a poco empieza a tener sospechas, lo que desata el infierno en él”, recomendó Matías.

Irma Vep (HBO)

“Están todas las referencias a la producción de 1916. Es entretenido, hay mucho de la idiosincrasia francesa (…) Es bastante pela-cables”, sostuvo Sofía.

Nadie está mirando – Jeanette Malcom

“Son 16 piezas que ella publicó en New Yorker y The New York Review of Books con temas variadísimos”, comentó Matías.

Tal vez como en todas partes: Nueva York en crónicas, postales y nostalgia – Rosamel del Valle

“Son crónicas sobre tumbas de Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Truman Capote y también muchas crónicas de la calle”, sostuvo Matías.

Retrato de un mujer en llamas (Cine Arte Normandie)

“Muy celebrada por la critica que habla del amor entre dos mujeres. Una historia de amor romántica, con fotografía preciosa, muchas escenas parecen un cuadro”, recomendó Sofía.

Pequeña novela – Justo Pastor Mellado

“Se refiere a los problemas que lo han obsesionado siempre, convertir la historia arte chileno en un relato”, comentó Matías.

Juro que es verdad – Gabriel Zanetti

“Son relatos, muchos muy personales y otros más actuales que me generaron cierto impacto. Uno de ellos es donde va anotando horas y sucesos del 18 de octubre del 2019”, manifestó Sofía.