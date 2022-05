Qué ver y leer este fin de semana (y qué no) )

La intempolaridad perdida – Anaïs Nin

“Son cuentos redactados en tiempos de ocio, los que le darían pie a ser escritora. habian permanecido inéditos en español hasta ahora. Es soft erótico, vale por si mismo, pero es un poco precoz”, comentó Matías.

42 días en la oscuridad – Netflix

“Está inspirada en el caso de Viviana Haeger, Funciona, está bien producida. A diferencia de otras producciones de fábula como La Jauría o El Presidente -que no me gustaron-, esta sí me gustó”, sostuvo Sofía.

Amor Libre – Tessa Hadley

“Escribe fantásticamente bien, se gana la confianza del lector de inmediato. Es como una novela de un despertar a otro mundo, otra manera de entender la vida”, recomendó Arturo.

Casete nacional

“Son casetes hechos en Chile por distintos sellos. Viene con un pequeño texto, pero el libro es muy visual. La parte que me dio placer es la dedicada al humorista”, sostuvo Matías.

El profesor

“ES una película muy mala, lo digo altiro. Es un desperdicio”, comentó Sofía.