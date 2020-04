Alcalde de Independencia responde a Mañalich: “El punto grave es que el ministro dice que los municipios no cumplimos nuestro compromiso y eso es mentira”

Durante la jornada sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar la situación del país y las medidas adoptadas frente al coronavirus, el ministro de Salud, Jaime Mañalich se refirió al cierre de los colegios calificándolo como un “grave error”.

“Cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse a las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió. Por eso digo que lo que tenemos delante no es un problema económico, lo que tenemos delante es un gravísimo problema de determinantes sociales de la salud. La gente no va a tener qué comer, no va a tener medicamentos, no va a tener cómo pagar su renta, no va a poder recibir sus beneficios sociales porque no puede renovar su cédula de identidad”, afirmó el secretario de Estado.