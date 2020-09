Dr. Juan Carlos Said y Fiestas Patrias: “Las regiones en cuarentena debieran mantener esa medida, no me parece adecuado hacer excepciones”

En Ahora en Duna el Dr. Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, analizó a las restricciones y permisos para estas Fiestas Patrias.

Dr. Juan Carlos Said ( @juancarlossaid ) y Fiestas Patrias: “Me preocupa más esta excepción en las comunas en cuarentena (…) Si llegamos a un brote que se desencadenara en esa fecha, claramente ese brote va a tener consecuencias para el #Plebiscito2020 ” pic.twitter.com/O2p2UsZ9gt

#AhoraEnDuna Dr. Juan Carlos Said ( @juancarlossaid ) y #FiestasPatrias2020 “Las regiones en cuarentena debieran mantener esa medida, no me parece adecuado hacer excepciones (…) Es la situación ideal para que se genere un brote importante de casos” pic.twitter.com/3U0AkV7pmi

