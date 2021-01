Presidente de la CPC y situación en La Araucanía: “Qué hubiera pasado si en vez de un funcionario o un agricultor hubiera muerto un comunero mapuche, Chile estaría incendiado. Tienes un sector político amplio que no ha dicho ni una sola palabra”

El presidente de la CPC, Juan sutil, se refirió a la situación que se está viviendo en La Araucanía desde ayer cuando se asesinaron a un agricultor y a un funcionario de la PDI, además de la detención de la familia de Camilo Catrillanca.

#AhoraEnDuna conversamos con @JuanSutilS “Hay sectores en La Araucanía que no tienen control policial y hace rato se ha vinculado esta supuesta causa mapuche al narcotráfico, delincuencia y anarquía” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/t1L8GCr4k2 — Radio Duna (@RadioDuna) January 8, 2021

#AhoraEnDuna conversamos con @JuanSutilS “Es lamentable porque estamos en la región quizás más rica de chile con los índices de pobreza más altos (…) Estamos enfrentando un problema que quizás ni siquiera representa al 1% del pueblo mapuche” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/j5RWlKq03k — Radio Duna (@RadioDuna) January 8, 2021

Sutil además comentó: “Imagínate qué hubiera pasado si en vez de un funcionario o un agricultor hubiera muerto un comunero mapuche, Chile estaría incendiado. Tienes un sector político amplio que no ha dicho ni una sola palabra”.

Agregando: “Quizás estaría cayendo el ministro del interior o muchos funcionarios públicos pero nadie saca la fuerza con esa misma potencia en escenarios de carabineros o PDI o agricultor o un comunero mapuche. Este no es un problema de mapuches o no mapuches, que la región ambos están afectados yu sufren el temor por delitos y persecución. La gente no se atreve a denunciar porque son reprimidos o atacados por este tipo de personas”.