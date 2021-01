Emilio Santelices y dichos de Paris: “El ministro hace bien en ir generando el clima para que toda la ciudadanía nos hagamos cargo y entendamos que la probabilidad de una cuarentena está ad portas”

En Ahora en Duna, el ex ministro de Salud, el Dr. Emilio Santelices, analizó la posibilidad de que la Región Metropolitana regrese a cuarentena y la carta enviada por los ex titulares del Minsal.

En conversación con Radio Conquistador, el ministro Enrique Paris aseveró que Chile se encuentra “ante un rebrote” de coronavirus, y advirtió la posibilidad de que “tengamos que retroceder” a cuarentena en la Región Metropolitana.

Sobre esto, Santelices señaló que “yo creo que el ministro hace bien en ir generando el clima para que toda la ciudadanía nos hagamos cargo y entendamos que la probabilidad de una cuarentena está ad portas”.

A través de una carta a la opinión pública, ocho ex ministros de Salud de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría piden al Gobierno expertos para comunicar riesgos del Covid-19.

Sobre esto, el ex ministro sostuvo:

#AhoraEnDuna @ESantelicesC por petición de ex ministros para que expertos comuniquen riesgos del Covid-19 “La carta me parecía imprecisa y dejaba una crítica que a mí me parece que es injusta” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/UFcrHrgdzL

