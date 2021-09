En Ahora en Duna, el diputado de RN, Camilo Morán, se refirió a la votación del cuarto retiro y los dichos del candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, respecto de los parlamentarios que aprobarán esta iniciativa.

“Voy a apoyar a aquellos candidatos que estén disponibles a no estar pensando en su futuro electoral sino en el futuro de Chile y hay un candidato a senador allá (Antofagasta), Marco Antonio Díaz, de Renovación Nacional, que cuenta con todo mi respaldo”, aseveró Sichel.

#AhoraEnDuna Diputado Camilo Morán y cuarto retiro "Nadie de mi directiva me ha llamado para decirme cómo votar, y espero que no lo hagan porque no les voy a contestar el teléfono. Lo de Sebastián Sichel es sabido y lamento mucho este tono amenazante" https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/NBw9E1aOFN

