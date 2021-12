Ministro de Justicia: “Creo que las autoridades que tienen responsabilidades como las que me toca a mí no intervengamos en el debate político partidista (…) Yo no voy a decir por quién voy a votar, porque en mi caso no corresponde”

En Ahora en Duna, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la extensión del plazo para renovar la cédula de identidad y cómo votará en segunda vuelta.

Sobre el primer tema, el ministro señaló que “Si mi cédula vence entre el primero de marzo y 31 de diciembre del 2020 o 2021, se prorroga automáticamente para el 1 de marzo de marzo hasta el 31 de diciembre del 2022”.

La determinación fue tomada como medida para evitar el colapso de las oficinas del registro civil, ante el próximo vencimiento de 1,4 millones de cédulas nacionales, este 31 de diciembre.

En el caso de las cèdulas vencidas en enero o febrero de los años 2020, 2021 y 2022 durarán hasta el mismo día y mes que señala el documento, pero del año 2023.

#AhoraEnDuna Ministro @HernanLarrainF “Creo que las autoridades que tienen responsabilidades como las que me toca a mí no intervengamos en el debate político partidista (…) Yo no voy a decir por quién voy a votar, porque en mi caso no corresponde” https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/PHuVRtxqAy

— Radio Duna (@RadioDuna) December 14, 2021