Fuad Chahín y grupo que comente ataques en Curacautín: “Yo me he reunido con ellos, porque no les tengo miedo, y nos han dicho que quieren ocupar toda la comuna”

En Ahora en Duna, el presidente de la DC y convencional constituyente, Fuad Chahín, se refirió al ataque incendiario en la hostería de su familia y la decisión preliminar de la CC de no invitar a los ex presidente a la presentación de la Constitución.

@fchahin por ataque incendiario a hostería de su familia en Curacautín: "Atentan no solo contra una familia, sino contra una comuna y una región que se está transformando en inviable esta situación de violencia desatada"

@fchahin y grupo que comente ataques en Curacautín: "Yo me he reunido con ellos, porque no les tengo miedo, y nos han dicho que quieren ocupar toda la comuna"

June 16, 2022