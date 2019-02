El alpinista chileno que escalará una de las 14 cumbres más altas del mundo: “Este viaje no lo habría imaginado hace dos años, porque me iban a amputar la pierna”

El destacado alpinista Ernesto Olivares se refirió a la próxima expedición que hará al monte Manaslu en el Himalaya, en la que se desarrollará como jefe técnico.

“Este viaje, hace dos años no lo hubiera imaginado, porque tuve una trombosis en la pierna, me la iban a amputar y me dijeron que iba a poder caminar como máximo 10 cuadras por el resto de mi vida”, comentó Olivares.