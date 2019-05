Leopoldo Soto, físico del Departamento de Ciencias Nucleares, y desafíos del Ministerio de Ciencia: “Falta recorrer un camino y generar confianzas entre el sector productivo y los investigadores”

Leopoldo Soto, físico del Departamento de Ciencias Nucleares, y Matías Awad, gerente general de la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, comentaron en Aire Fresco el éxito que ha tenido la exposición “Tesla, el futuro me pertenece”, que se puede visitar hasta el 9 de junio en el GAM.

“Estamos muy contentos de que a partir de una actividad artística estemos hablando de ciencia”, comentó Awad. “Él es fundamental en usar las ondas electromagnéticas para transmitir información”, complementó Soto.

Por otro lado, Leopoldo Soto, que además es doctor en Ciencias Exactas con mención en Física y fundador del Laboratorio de Plasmas y Fusión Nuclear, aprovechó de mencionar la importancia de los institutos de investigación del Estado en el desarrollo de ciencia y tecnología en el país.

“Cuando se elaboró el proyecto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no estaba considerado dentro de las funciones del ministerio hacerse cargo de los institutos de investigación del Estado. Y fue gracias al aporte de unos investigadores de mi grupo y mío, que fuimos escuchados en la Comisión del Futuro, que logramos que se incorporaran. Y esperamos que el nuevo ministerio se haga cargo de potenciar los institutos para ponerlos al servicio de la investigación”, reveló.

“Hay investigación que tiene que hacerse ajena a los conflictos de interés, porque es para generar políticas públicas. Y los llamados a cumplir esa función, entre otras funciones, son los institutos públicos”, añadió.

El físico dijo, además, que el estancamiento del desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile “es un problema casi cultural”. “Hay que tener confianza de que las cosas se pueden hacer en Chile, que no es necesario importar la tecnología. La ciencia no es solo producir más papers y la tecnología no es solo producir más máquinas. Sino que es una forma de pensar y de convivir, que no hemos logrado todavía en Chile. Falta recorrer un camino y generar confianzas entre el sector productivo y los investigadores”, analizó.

