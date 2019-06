Isabel Allende por cuestionamientos a la figura de Neruda: “La obra se sostiene sola y hay que separarla del autor”

Isabel Allende conversó con Polo Ramírez a propósito de su nueva novela “Largo pétalo de mar”. La escritora adelantó la temática del libro y se refirió a la figura del poeta Pablo Neruda.

“Es la historia de una pareja que logra ponerse en contacto con Pablo Neruda en 1939, cuando está haciendo la selección de la gente que piensa mandar a Chile en el Winnipeg”, comentó la autora.

“Las historias me buscan a mí, se me meten adentro, y van como semillas germinando de a poco. Y llega un momento en que ya me molestan tanto que las tengo que contar. Todos los libros que he escrito, a veces sin saber por qué los escribo, responden a una obsesión, a un recuerdo tenaz o algo que quiero resolver dentro de mí. En este caso, el tema del desarraigo, del destierro, de buscar un lugar donde sentirse seguro en el mundo, está en el aire. Son tantos los millones de inmigrantes, de refugiados, de gente que busca asilo. Y como mi fundación trabaja con eso también, lo tengo muy presente. Esta historia que ya conocía desde hace 40 años me estaba tocando la puerta, pero no era tan fuerte como ha sido en los últimos años”, añadió.

Respecto a la fuerte presencia de Pablo Neruda en esta novela, que debe su título a un verso del poeta, Allende explicó que “esto no habría sido posible sin Neruda”.

“Sé que en estos momentos es un personaje controversial, porque se ha objetado mucho cosas que él hizo en su vida. Como el abandono de su hija y lo que confiesa él en sus memorias, que violó a una mujer. Pero la obra se sostiene sola y hay que separarla del autor. Y el Winnipeg y los dos mil y tantos refugiados que llegaron a Chile no habrían sido posibles sin la iniciativa de Pablo Neruda, que fue hablar con el presidente Pedro Aguirre Cerda y le pidió que por favor recibiéramos a algunos refugiados. Y lo mandaron, entonces, como cónsul especial para la migración europea a París. No le dieron ni un peso. Y él se las arregló en Francia para conseguir dinero, comprar el barco, arreglar el barco, seleccionar a la gente y cruzar el Atlántico”, expresó la escritora.

