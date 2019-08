Felipe Izquierdo por “Hecho bolsa”: “El destino no hay que tratar de doblegarlo tanto porque también tiene su propio curso, la película te lo demuestra”

“El destino no hay que tratar de doblegarlo tanto porque también tiene su propio curso, la película te lo demuestra”, aseguró en Aire Fresco el director y actor

Izquierdo sostuvo que “’Hecho bolsa’ lo que más me ayudó a profundizar en no tenerle angustia en la comedia”.

“La película es una etapa que me puede llevar a hacer películas de bajo costo (…) La comedia no es per se risa, sino una reflexión que te produce hilaridad”, afirmó.