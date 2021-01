Marcos Alvo y su libro ‘Mi Abuela Estuvo en Auschwitz’: “Lo más bonito es que no estaba marcada por lo que pasó. Eligió vivir a través del amor”

Marcos Alvo, dueño de The Cow Company, comentó el libro escrito por él, titulado “Mi abuela estuvo en Auschwitz”, en el cual recorre la historia de su abuela materna por un campo de concentración. Relató cómo fue descubriendo de a poco la vida de su abuela y la promesa que le hizo antes de morir para que escribiera sobre ella: “En una ocasión me pidió que la contara para que sus bisnietos que no iba a conocer supieran quién era”.

🎙 #AireFresco | @The_Maks y libro ‘Mi Abuela Estuvo en Auschwitz’: “Llegó al campo a los 15 años y perdió a sus padres inmediatamente. Hizo una promesa de reconstruir la familia que perdió. Lo más bonito es que no estaba marcada por lo que pasó. Eligió vivir a través del amor” pic.twitter.com/gXH2eXwQ42 — Radio Duna (@RadioDuna) January 22, 2021