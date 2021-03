Vicepresidente de Anir y campaña de reciclaje de latas: “Queremos comprobar que se puede impactar de una forma adicional reciclando”

“Que no te dé lata reciclar tu lata” es la campaña impulsada por Metalum y Kyklos, ambos socios de ANIR, que busca no solo contribuir al cuidado del medioambiente a través de la recolección y el reciclaje de latas de aluminio si no que además tiene un sentido social, ya que las latas recuperadas serán utilizadas para remodelar uno de los hogares de Fundación Las Rosas.

Para lograr el objetivo se han propuesto como meta alcanzar las 200 mil unidades. A través de esta campaña se quiere eliminar los residuos que llegan a los rellenos sanitarios o vertederos y, al mismo tiempo, generar un impacto social positivo a través del reciclaje del aluminio.

Las latas podrán ser depositadas en contenedores y puntos móviles distribuidos en hogares de la Fundación y en distintos tipos de organizaciones y espacios.

En Aire Fresco conversamos con Nicolás Fernández, Vicepresidente de ANIR (Asociación Nacional de la industria del reciclaje AG) y gerente general de Metalum , empresa dedicada al reciclaje de aluminio, sobre esta campaña:

#AireFresco Nicolás Fernández, Vicepresidente de ANIR y reciclaje de latas: Lo que estamos tratando de hacer con esta campaña es captar un poco de información y ver cómo la gente responde a este llamado”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/iMAKsnit9f — Radio Duna (@RadioDuna) March 10, 2021