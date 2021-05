La lucha de la comunidad yagán para frenar el impacto del Covid-19

María Luisa Muñoz, representante de la comunidad Yagán de la Bahía Mejillones y Gustavo Blanco, académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales Universidad Austral comentaron el trabajo “Plagues, past, and futures for the Yagan canoe people of Cape Horn, southern Chile”, el cual fue publicado en Maritime Studies y que da cuenta cómo han afectado las enfermedades a este pueblo y cómo también lo hizo el Covid-19.

🎙 #AireFresco | Gustavo Blanco sobre impacto del Covid-19 en la comunidad Yagán: “Nos interesamos sobre las implicancias de este y otros virus en la comunidad Yagán (…) Tratamos de indagar en el presente y el pasado” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/XvArQ7Q63e — Radio Duna (@RadioDuna) May 20, 2021