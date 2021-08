El destacado pianista Roberto Bravo comentó su regreso por decimoquinta vez al Teatro Nescafé para realizar el “Homenaje a los 100 años de Astor Piazzolla”, padre padre del tango moderno, el cual se realizará de forma presencial el domingo 22 de agosto.

Roberto Bravo sobre Astor Piazzolla: "Su tango contemporáneo lo conocí en Europa, me encantó su música y me apasionó inmediatamente (…) Luego lo escuché en vivo en Londres, donde me impresionó la fuerza y potencia de su música"

