Felipe Riesco: “Todavía me estoy tratando de encontrar en la pintura. Pero decidí pintar lo que me hace feliz”

Felipe Riesco, pintor hiperrealista, se refirió a parte de su trayectoria y a cómo ha desarrollado su trabajo y su carrera. Además comentó su exposición que presentará desde este viernes en el Centro Cultural de Las Condes.

🎙 #AireFresco | Felipe Riesco, pintor: “Todavía estoy buscando, me estoy tratando de encontrar en la pintura. Pero decidí pintar lo que me hace feliz. Soy agradecido de poder hacer lo que me gusta” pic.twitter.com/kydNmZLV0q

